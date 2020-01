Blues Ghetto live al circolo Quarto Stato

Serata con i suoni shakerati del blues, dello swing e del funky, al Quarto Stato di Cardano al Campo, sabato 25 gennaio: sul palco del circolo di via Vittorio Veneto c’è il gruppo Blues Ghetto live.

Quartetto di blues elettrico tradizionale caratterizzato dai suoni scarni e caustici di forte impatto emotivo. Il gruppo vanta all’interno alcune figure chiave della scena blues di Milano e non solo: alcuni elementi hanno infatti una lunga esperienza sia come session man in tournè in Italia/Europa al seguito di musicisti americani di richiamo che come strumentisti d’eccezione presenti in alcuni eventi di richiamo (Blues Festival in Francia, Svizzera…).

Attingendo a piene mani dai grandi interpreti del genere (Little Walter, Muddy Waters, T-Bone Walker, Howlin Wolf, Magic Sam, Sonny Boy Williamson) quella dei Blues Ghetto è una proposta musicale molto dinamica ed energica che filtra i classici del Blues restituendoli con una formula decisamente più moderna, accattivante quanto coinvolgente in una miscela di ritmi incalzanti quanto diversificati: Boogie, Swing, Zydeco, Rhythm&Blues e Funky.

A fine 2017 è uscito l’album DOWN IN THE GHETTO che ha già riscosso interessanti recensioni sulle riviste di settore specializzate tra cui Il Blues, Il Popolo del Blues, BluesTime e altre ancora.

Il gruppo nel “Down to the ghetto tour” è formato da Marcus “Bold Sound” Tondo all’armonica & voce, Sergio “Juke” Cacopardo alla chitarra elettrica, Alessandro “Taylor” Porro al basso/contrabbasso, Giancarlo “Silver Head” Cova alla batteria

Dalle 19.30 possibilità di cenare (prenotazione consigliata), concerto dalle 21.30.