Caronnese, un’altra sfida d’alta classifica

Seravezza – Caronnese sarà quinta contro quarta del Girone B di Serie D. Domenica 2 febbraio (ore 14.30) la Caronnese sarà in trasferta in Toscana, più precisamente in provincia di Lucca, non lontano da Forte dei Marmi, per affrontare un’altra sfida d’alta classifica. Dopo aver incrociato Sanremese e Prato, per Corno e compagni questo inizio di 2020 prevede un’altra gara da zone nobili.

La Caronnese è senza vittoria da due turni, troppi per una formazione che punta alle primissime posizioni della graduatoria. A Seravezza non sarà per niente facile contro una squadra in gran forma e che ha vinto tutte e quattro le gare di questo 2020. Sono caduti sotto i colpi dei verdeazzurri il Savona, la capolista Prato, il Fossano e il Chieri.

Riuscire a fare punti per la Caronnese non sarà facile ma la squadra di Roberto Gatti non è inferiore a nessuno e vuole dimostrarlo sul campo.