Per CinemaKids Frozen II è solo l’inizio

Tra ultimi successi, grandi classici e vere proprie chicche, sono dieci i titoli in calendario per la nuova stagione di CinemaKids, la rassegna di Filmstudio90 che dedica la domenica pomeriggio alla proiezione di film per bambini e ragazzi sul grande schermo del cinema Nuovo (sempre alle ore 15 in viale dei Mille 39 a Varese).

Il primo appuntamento sarà il 19 gennaio con “Frozen II – Il segreto di Arendelle”, l’ultimo e attesissimo capolavoro della Disney, che ha riscosso grande successo al cinema nel mese di dicembre. Un’occasione ghiotta per chi se lo fosse perso o per le intraprendenti principesse che non vedono l’ora di rivedere le nuove avventure di Anna e della magica Elsa, chiamata a domare gli spiriti dell’Aria, dell’Acqua, del Fuoco e della Terra imprigionati nella Foresta incantata e trovare così l’origine della sua magia. Per chi non avesse visto o non si ricordasse Frozen I nessun problema: il simpatico pupazzo di neve Olaf offrirà un breve, delirante, ma esaustivo riassunto del primo film.

Speciale anche il secondo appuntamento della rassegna, quello del 2 febbraio con “Ploi (originale animazione nord europea sulla storia in un pulcino tutto solo, dopo aver perso la migrazione con la sua famiglia), eccezionalmente introdotto da un piccolo spettacolo di “piccolo teatro per bambini curiosi” a cura di Mariangela Martino Kids che riproporrà l’idea di un’introduzione teatrale al film anche il 10 maggio in occasione della proiezione di “Artic – Un’avventura glaciale”.

Oltre alle animazioni di maggior successo del 2019 come “Playmobil – the movie” (1 marzo) o l’ultima avventura di Shaun vita da pecora “Formageddon” (5 aprile), Cinemakids è anche l’occasione per proporre o riproporre sul grande schermo delle vere e proprie chicche dell’animazione per bambini. Da “i Goonies” (16 febbraio), con cui sono cresciute le attuali generazioni di genitori alla recentissima rivelazione del 72° Festival di Cannes “La famosa invasione degli orsi in sicilia” (15 marzo), tratto da un classico per ragazzi di Dino Buzzati.

In programma anche l’originalissimo capolavoro del musical di animazione “Fantasia(19 aprile)” che compie quest’anno 80 anni. Con questa proiezione Filmstudio90 prosegue il percorso di riscoperta dei primissimi classici Disney, intrapreso sin dalla prima edizione di CinemaKids con Biancaneve.

Tra le chicche c’è da segnalare anche l’animazione giapponese del 2012 “Wolf children” (29 marzo), firmata dallo stesso Mamoru Hosoda, autore della rivelazione dello scorso anno “Mirai” (proiezione promossa in collaborazione con Cortisonici ragazzi).

A chiudere la rassegna domenica 24 maggio sarà l’esilarante “Deep – un’avventura in fondo al mare” portata al successo dagli stessi creatori di Madagascar (in collaborazione con la rassegna “Di terra e di cielo”).

La rassegna CinemaKids è realizzata in collaborazione con la Biblioteca dei ragazzi “G. Rodari” di Varese e il Sistema Bibliotecario “Valle dei Mulini”.

Per il programma completo della rassegna consultare il sito di Filmstudio90.

Per maggiori informazioni o per organizzare una festa di compleanno al cinema contattare lo 0332 830053 oppure www.filmstudio90.it.