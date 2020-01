Cinque mosse per la sicurezza digitale: sono quelle proposte dal servizio Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC) della Polizia Cantonale elvetica in collaborazione con “eBanking – ma sicuro!”.

Il flyer “5 operazioni per la vostra sicurezza digitale” ha l’obbiettivo di illustrare i cinque principi base da seguire per proteggere in modo semplice ed efficace i dati personali e i dispositivi informatici contro i cybercriminali. Sono mosse relativamente semplici, ma che non tutti rispettano, specie in un tempo in cui alcune operazioni sono diventate molto frequenti e scontate (si pensi all’abitudine a installare molte app senza conoscere davvero i termini di utilizzo dei dati).

“Questa nuova edizione ha sintetizzato le singole operazioni e tratta pure il tema della protezione degli accessi online”. Il flyer può essere ritirato in tutti i posti di Polizia cantonale e di polizie comunali ma può essere consultato online. Se volete scaricarlo cliccate qui.