“Commissariate il Comune a causa del Plan”

«Il Comune di Bregano va commissariato» : è il contenuto della domanda depositato in Prefettura a Varese dei consiglieri di minoranza Armiraglio, Fulgenzi e Salerni.

La richiesta, depositata lunedì 13 gennaio, racconta, in 44 pagine dattiloscritte, le presunte violazioni di legge compiute dal Comune in merito al “Plan”, complesso residenziale considerato un condominio unico dove risiede un decimo della popolazione di Bregano.

Le contestazioni rilevate e denunciate dai tre consiglieri riguardano la denominazione della Via Fermi , la numerazione civica, le concessioni di residenze, i dati riportati dai documenti personali così come la correttezza di contratti e certificazioni degli impianti. Persino il pagamento al Comune di Bregano di tasse e presunte irregolarità del Piano di Governo del Comune (P.G.T.) sino ai bilanci sia del Comune di Bregano e conseguentemente dell’Unione Ovest Lago di Varese.

I Consiglieri di Casadeglitaliani avevano chiesto al Presidente di turno dell’Unione, geom. Luciano Puggioni Sindaco di Bardello, di aprire un tavolo di confronto sulla vicenda con la partecipazione degli altri due sindaci e dei responsabili degli Uffici interessati alla vicenda. La risposta negativa e la volontà espressa di procedere per vie legali nei confronti del Consigliere Gianni Armiraglio, qualora avesse sostenuto determinate posizioni, ha indotto il Movimento Politico Casadeglitaliani a procedere con formale richiesta di commissariamento.

«Casadeglitaliani non è disposta ad essere complice di questa amministrazione che da anni amministra il paese di Bregano come se i problemi riscontrati fossero tutti di pura invenzione, e invita le competenti autorità a fare luce sulla questione Plan di Bregano, cosa fin’ora mai fatta e che, in una Nazione che si proclama civile e rispettoso della legalità come l’Italia, è oggi intollerabile» commentano i consiglieri Armiraglio e Fulgenzi .