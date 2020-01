Condannato a 8 anni lo stupratore della stazione

Lo stupratore della stazione di Saronno, il 23enne Domenico Zamattio, è stato condannato dal giudice dell’udienza preliminare Luisa Bovitutti a 8 anni e due mesi di reclusione, 14 mesi in più rispetto alla richiesta del pm Martina Melita. Per lui nessuna attenuante e nessuna infermità mentale. Sei mesi di condanna anche per la fidanzata che, però, se l’è cavata con la sospensione della pena e la non menzione.

L’episodio che l’ha portato in carcere è avvenuto il 23 settembre del 2018 quando attaccò una sedicenne alla stazione di Saronno Sud, dopo averla minacciata dicendole di avere un coltello e una pistola.

La ragazza non si fece intimidire dalle minacce e denunciò tutto la sera stessa, dando via alle indagini che portarono all’arresto dell’autore e alla ricostruzione di altre due violenze sessuali consumate da Zamattio a Gerenzano nel 2016, ai danni di una 24enne e di una 18enne. Il modus operandi era sempre lo stesso: minacciava la vittima, la portava in un luogo appartato e abusava di lei, intimandole il silenzio con la minaccia di picchiarla o farla picchiare dalla sua fidanzata.