Elly Schlein a Solaro per incontrare i lavoratori Electrolux
La segretaria del Partito Democratico nel pomeriggio incontrerà sindacati e lavoratori coinvolti nella vertenza aperta dopo l’annuncio di 1700 licenziamenti a livello nazionale
La segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein sarà oggi pomeriggio a Solaro per incontrare i lavoratori della Electrolux, al centro della vertenza aperta dopo l’annuncio di 1700 licenziamenti da parte della multinazionale. L’appuntamento è fissato alle 16, a pochi giorni dal tavolo convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy previsto per lunedì 25 maggio a Roma.
La posizione del Partito Democratico
Nei giorni scorsi Elly Schlein aveva espresso una posizione netta sulla vicenda, chiedendo il ritiro immediato dei licenziamenti annunciati dall’azienda: «Non è accettabile che siano i lavoratori a pagare il prezzo delle ristrutturazioni aziendali». Secondo la leader del Pd, la priorità deve essere la tutela della presenza dell’industria elettrodomestica italiana, con particolare attenzione agli investimenti in ricerca e sviluppo.
Il tavolo al ministero e l’appello al Governo
Schlein ha inoltre definito insufficiente il tavolo convocato dal ministro Urso tra sindacati e azienda per il 25 maggio, sostenendo la necessità di un coinvolgimento diretto della Presidenza del Consiglio nelle principali crisi industriali che stanno interessando il Paese, sottolineando l’urgenza di scelte concrete per evitare un progressivo indebolimento del tessuto produttivo nazionale: «Non si può continuare a ignorare una situazione che coinvolge migliaia di lavoratori e interi territori».
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