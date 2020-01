Domenica si vota in Emilia Romagna e in Calabria

Domenica 26 gennaio si vota in Emilia Romagna e in Calabria per eleggere il nuovo presidente della Regione e il consiglio regionale. Sono 5,5 milioni i votanti chiamati alle urne. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 in 328 comuni dell’Emilia Romagna e 404 della Calabria.

In Emilia Romagna si confrontano 7 candidati, ma la sfida principale è tra Lucia Borgonzoni (Lega che rappresenta il centrodestra) e Stefano Bonaccini (Pd che rappresenta il centrosinistra). In Calabria, invece, vi sono 4 candidati, tra cui Joe Santelli (Forza Italia per il centrodestra) e Filippo Callipo (indipendente, con il centrosinistra). Il risultato di queste elezioni è sotto la lente da parte di tutti i partiti.