Due processioni in città

Il programma per le celebrazioni religiose in città prevede nei prossimo giorni due processioni.



La prima, dedicata a San Biagio avrà luogo domenica 2 febbraio a partire dalle 15 – dopo il ritrovo presso la chiesa di san Biagio – e interesserà le vie San Biagio, dei Martiri, Campagna, piazza Piave, e rientro.

La seconda manifestazione religiosa si terrà il 9 febbraio, sempre domenica ed è dedicata alla Madonna di Lourdes. Il ritrovo per le ore 15 è previsto in piazza della chiesa a Creva, e si snoderà per via Moncucco, piazza Tolini, via Turati, Bottacchi, Creva, e rientro.