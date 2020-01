Festa della pace 2020, cristiani e musulmani insieme

Domenica 19 gennaio 2020 si svolgerà la Festa della pace della zona pastorale 2, ovvero della provincia di Varese. Un appuntamento storico dell’Azione Cattolica dei ragazzi, che col tempo ha intessuto relazioni importanti con altre realtà della chiesa locale e con altre fedi. Questo appuntamento ogni anno ha l’appassionato intento di rinnovare in maniera plurale e interreligiosa la volontà di essere costruttori di pace QUI e ORA. Tante le realtà coinvolte: Azione Cattolica dei Ragazzi zona 2, Pastorale famigliare del decanato di Gallarate, Caritas decanato di Gallarate, Federazione Islamica Italiana della Lombardia, Associazione Islamica per la Cultura e lo Sviluppo Sociale di Tradate.

È una festa che coinvolge l’intera popolazione: dai bambini agli adulti, perchè ciascuno sia spronato ad impegnarsi e a mettere in campo tutte le proprie capacità a servizio del bene comune, per costruire… una città giusta!

La festa si svolgerà a Gallarate, nell’oratorio del Centro della Gioventù. Dopo un primo momento di colorata accoglienza, alle 15.00 ci saranno i saluti di pace con i vari responsabili delle associazioni, oltre a Don Riccardo Festa, parroco e decano, e don Giuseppe Vegezzi, Vicario per la zona pastorale 2. Simbolicamente accenderemo il braciere della pace, con le preghiere e i pensieri dei ragazzi che voleranno in cielo!

Nel pomeriggio per ragazzi (dai 6 ai 14 anni) ci sarà un grande gioco in piazza per progettare la feliCITTA’, con attività, interviste e preziose scoperte!

I giovanissimi e giovani svolgeranno un workshop dal titolo: “fedi diverse, bene comune”. Dialogo, confronto e impegno tra giovani cristiani e musulmani del territorio. Gli organizzatori e pensatori del workshop sono infatti i giovani dell’Azione Cattolica e i giovani dell’A.I.C.S.S. Tradate (associazione islamica per la cultura e lo sviluppo sociale) e della federazione islamica italiana della Lombardia.

Per adulti e famiglie si svolgerà l’annuale convegno decanale della pastorale famigliare, in aula magna dell’Istituto Sacro Cuore: “Chiamati alla felicità, la gioia del vangelo e l’esperienza della famiglia”. Interverrà don Mario Antonelli, Vicario Episcopale diocesano per l’Educazione e la Celebrazione della Fede.



La festa si concluderà verso le 17.30 con una merenda tutti insieme.