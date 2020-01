Una Futura da dieci agguanta il quarto posto in classifica

La Futura Volley Giovani Busto Arsizio non si ferma più e vincendo per 3-1 (25-17, 25-19, 24-26, 25-12) contro la Ipag Montecchio Maggiore, conquista anche il quarto posto in classifica.

Una partita da dieci per le bustocche che scendono in campo con tanta determinazione e che non perdono mai la concentrazione, riuscendo a gestire bene tutto il match, salvo un inciampo nel terzo set, perso ai vantaggi, cancellato da un quarto set eccellente, che non ha lasciato spazio alle venete.

Ancora una volta è stata la difesa il fiore all’occhiello delle ragazze della Futura, un elemento importante nella scalata verso le parti alte della classifica e che tiene vivo il sogno di conquistare la pool promozione (sarà decisivo vincere domenica 19 a Marsala).

Prova corale decisamente positiva per le padrone di casa, dove ogni atleta, titolare o subentrata, ha saputo dare il proprio contributo a una vittoria fortemente voluta. Assente Pistolesi, out per uno strappo addominale.

MVP della serata è Serena Zingaro (MVP) che inseieme a Chiara Pinto fa segnare a tabellino 20 punti; bene anche Latham (16). Buona la prestazione a muro di Sartori, autrice di 5 punti in questo fondamentale e di Veneriano (13 pt, 4 muri).

Prestazione sopra le righe per la regista Cialfi, che ha saputo distribuire al meglio i palloni alle sue attaccanti e applausi a Barbara Garzonio, fondamentale in fase difensiva.

Al termine della partita è molto soddisfatto coach Matteo Lucchini: “Questa è una squadra con gli attributi: dopo una settimana molto difficile a causa di problemi di salute abbiamo trovato la quadra, perché non è cambiato niente nel nostro sistema di gioco. Sono contento per il quarto posto, ma adesso dobbiamo preparare Marsala per vincere; lavoro con ragazze intelligenti che sanno che i valori non devono mai essere spostati, abbiamo modificato due sesti di starting six ma nulla è sembrato cambiare”.

La partita

Coach Lucchini schiera Cialfi in regia, Latham opposto, Gallizioli e Veneriano al centro, Pinto e Zingaro in banda, Garzonio libero.

Il primo set inizia in equilibrio (5-4) poi Pinto con un muro e un ssuccessivo ace segna il primo vero vantaggio per la Futura (9-6 e time out Beltrami). Montecchio non si arrende e recupera terreno(12-10) ma il doppio ace di Zingaro accende l’entusiasmo dei tifosi e fa volare Busto sul (15-10). Tre punti in fila delle ospiti obbligano Lucchini a una sosta (16-13); Busto riesce a uscire dalla rotazione solo sul 17-15, quindi Latham ristabilisce le distanze dalla seconda linea (19-15). Due muroni consecutivi di Veneriano portano la Futura all’immediato 1-0 (25-17).

Nel secondo parziale parte ancora bene la Futura che si porta sul 8-6. Le cocche iniziano a murare a ripetizione gli attacchi delle avversarie e scappano sul 16-9. L’attacco di Pinto e l’errore di Bovo chiudono il set sul 25-19.

La terza frazione parte in sostanziale equilibrio con le due formazione che si rincorrono punto a punto (11-12). Le venete approfittano di alcuni errori delle bustocche e trovano il 15-18. L’errore dai 9 metri di Veneriano vale il 19-23. Le eccessive proteste della Ipag verso il secondo arbitro fanno estrarre il cartellino rosso e regalano alle cocche il 23 pari. Ai vantaggi la spuntano le ragazze di coach Beltrami che vincono per 24-26.

Nel quarto set resta in campo Sartori su Gallizioli e la Futura parte subito in quarta, portandosi sul 12-6. Le biancorosse sono scatenate e marciano su un 20-9 che sembra ormai segnare le sorti del set che viene poi chiuso da Latham su un perentorio 25-12.

Il tabellino

Futura Volley Giovani – Ipag Montecchio Maggiore 3-1 (25-17, 25-19, 24-26, 25-12)

Futura Volley Giovani: Veneriano 13, Danielli, Cialfi 3, Gori ne, Peruzzo ne, Latham 16, Cicolini ne, Sartori 8, Pistolesi ne, Pinto 20, Gallizioli 6, Grippo ne, Garzonio (L), Zingaro 20.

Ipag Montecchio Maggiore: Bovo 7, Battista 6, Trevisan 11, Carletti 19, Oggioni, Scacchetti, Frison, Tosi, Bartolini 10, Zardo (L), Rosso, Barbiero.

Note. Busto Arsizio: ace 10, errori 9, muri 16. Montecchio Maggiore: ace 0, errori 4, muri 8