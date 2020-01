“Giornata dell’avvocato in pericolo“, partecipano anche le toghe varesine

Avvocati minacciati, picchiati, o uccisi per essere fedeli al loro patrocinio, il compito di assicurare agli imputati un giusto processo.

Succede in tutto il mondo, ma in particolare in diversi paesi elencati nel documento di solidarietà firmato da Elisabetta Brusa, presidente dell’ordine degli avvocati di Varese.

“Iran, Turchia, Filippine, Honduras, Cina Egitto, Pakistan” sono gli stati “dove molti avvocati hanno pagato anche con la vita la fedeltà al mandato ricevuto in difesa di diritti umani inviolabili“.

Per non dimenticare questo rischio, senza quindi abbassare la guardia verso un problema che potenzialmente riguarda tutte le toghe, anche a Varese si celebra il 24 gennaio la “Giornata dell’avvocato in pericolo” e così il consiglio dell’ordine degli avvocati di Varese fa proprie le motivazioni espresse dal consiglio nazionale forense che con delibera del 17 gennaio scorso ha richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica in quei paesi dove gli avvocati sono a rischio.

All’iniziativa di sensibilizzazione segue anche la richiesta al Governo italiano affinché “si attivi in ogni sede diplomatica per riaffermare e tutelare il ruolo della difesa quale diritto inalienabile di ogni cittadino di fronte all’autorità costituta in tutti i paesi del mondo anche con iniziative volte a garantire che il trattamento carcerario sia conforme ai criteri di umanità universalmente riconosciuti“.