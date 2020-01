Antonio Rubino presenta “Discorso delle stelle”

Continuano, in biblioteca a Cuveglio, gli appuntamenti culturali: il 25 gennaio alle 11 sarà ospite Antonio Rubino, classe 1978, torinese, ingegnere chimico, coltiva da sempre la passione per la letteratura e presenterà il suo romanzo “Il discorso delle stelle”.

Il romanzo è un’avvincente storia di attualità, ambientata in parte nel drammatico contesto della guerra civile siriana e del terrorismo internazionale. Due sono i piani nei quali si articola la storia, il piano dei sentimenti e delle relazioni, che ruotano intorno al protagonista che si forma ed evolve passandoci attraverso, ed il contesto socio politico culturale, la guerra siriana, la questione curda, il Rojava, il terrorismo internazionale.

Attraverso la narrazione, si ha modo di cogliere quanto questi scenari di politica internazionale siano connessi e quanto possano farsi a tutti vicini attraverso gli incontri e le relazioni.

L’opportunità di conversare con Antonio Rubino, autore del “Discorso delle stelle”, sarà quindi anche un’occasione per comprendere meglio lo scenario complesso e drammaticamente attuale del medio oriente attuale, attraverso la lente della letteratura.

L’amore per i libri e la scrittura è infatti il filo rosso che unisce i membri del gruppo di lettura attivo ormai da diversi anni in biblioteca a Cuveglio; il gruppo si incontra mensilmente a discutere di libri e promuove iniziative come il corso di scrittura creativa, a cura dello scrittore varesino Giuseppe della Misericordia, che sta per concludersi, con gran successo di partecipazione e soddisfazione degli apprendisti scrittori.

L’incontro con l’autore Antonio Rubino sarà quindi un’ulteriore occasione per conversare direttamente con chi da anni e con notevole successo si cimenta con la passione della scrittura.

Collabora all’evento la libreria Mondadori Bookstore di Laveno “Il Libro” di Barbara Salvioni , che parteciperà personalmente.