Investito in bici, uomo di 48 anni in ospedale

E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese il ciclista di 48 anni che oggi – sabato 4 gennaio – è stato investito a Caronno Varesino in via Varese, la Strada Provinciale 20 che collega Gazzada a Carnago.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 14.15 all’incrocio tra via Varese e via Piave. Le condizioni del 48enne, residente proprio a Caronno Varesino, sono apparse da subito serie, ma il codice giallo di rientro indica che non è in condizioni critiche.

L’uomo ha riportato un trauma cranico con perdita di conoscenza.