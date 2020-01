Iscrizioni aperte per l’edizione primaverile di “Luino Corsi“

Il ciclo primaverile di “Luino Corsi“ edizione 2019/2020 presenta una serie di proposte per il tempo libero.

Il Comune offre al cittadino un’occasione di svago ed aggregazione e al contempo la possibilità di avvicinarsi allo studio e alla conoscenza di alcune discipline.

Sono disponibili questa materie: meditazione, hatha yoga, cucito, cucina, disegno dal vero, inglese base e pre-intermedio, tedesco base e pre-intermedio, russo, italiano per stranieri.

I corsi non garantiscono continuità didattica. Ogni cittadino può iscriversi più volte allo stesso corso, ma non può chiedere che il programma proposto sia adeguato al suo livello di preparazione.

Non viene rilasciato nessun attestato di partecipazione o di frequenza. Le iscrizioni sono aperte dal 13 gennaio al 3 febbraio 2020

Per iscriversi scaricare e compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito del Comune di Luino www.comune.luino.va.it nella sezione

Uffici e Servizi Cultura Modulistica e inviarlo all’indirizzo comune.luino@legalmail.it oppure consegnarlo c/o il Servizio Cultura

– Palazzo Comunale Via Crivelli Serbelloni 1 – Ingresso Angolo Via

Manzoni nei seguenti orari: lunedì e giovedì 9.00-12.30 e 16.00-18.00; martedì 9.00-12.30 e 17.00-18.00; mercoledì e venerdì 9.00-12.30.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 3 giorni dalla conferma da parte del Servizio Cultura tramite:

• bonifico bancario su c/c IT89D0569650400000030253X89 – Banca Popolare di Sondrio – filiale di Luino intestato a Tesoreria

Comune di Luino – Causale: Iscrizione a Luino Corsi – Corso di …. edizione 2019/2020 ciclo febbraio/maggio 2020;

• POS c/o Infopoint di Palazzo Verbania, Viale Dante Alighieri 5, Luino.