La Chiesa chiama a raccolta i giornalisti

Prima una chiacchierata con Ferruccio de Bortoli e poi la messa. E’ quanto ha organizzato la Chiesa di Varese per sabato 18 gennaio nell’oratorio di San Vittore con una mattinata di formazione dedicata ai giornalisti.

L’editorialista ed ex direttore del Corriere della Sera ha tenuto un lungo discorso davanti alla platea di colleghi. «Ora conta soprattutto come si scrive, non la verità di ciò che si dice -ha detto-. Un problema che accomuna non solo il giornalismo, ma anche la politica».

In questo senso «mi colpisce la perdita di peso specifico delle opinioni, non solo in Italia» e alla domanda qual è la qualità della pubblica opinione ha risposto: «Ci siamo interrogati sulla nostra professione, ci siamo interrogati sui costi sociali di una cattiva informazione ma dobbiamo interrogarci sui costi sociali sulla mancanza di trasparenza e informazione».

Così oggi «il fatto di condurre un intervista con domande precise è diventato un attacco personale, mentre prima era la regola. Il giornalismo mainstream è diventato ininfluente a favore dei social tanto che questi ultimi hanno creato una totale disintermediazione tra politico e lettore di riferimento».

Un punto sul quale si è trovato d’accordo anche il presidente dell’ordine dei giornalisti, Alessandro Galimberti. «Il web è interattivo e così comincia la disintermediazione -ha detto-. Ora chiunque scrive qualunque cosa, con il criterio di uno vale uno».