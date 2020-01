“La formazione professionale è per chi non vuole studiare? Non è vero”

«Tanti pensano che la formazione professionale sia solo per chi non ha voglia di studiare, ma non è vero». Lo scandisce chiaramente Omar, uno studente di Enaip Varese, durante l’incontro che la scuola di via Uberti ha organizzato in piazza Monte Grappa per far conoscere il mondo della formazione professionale.

Un mondo che avvicina il mondo della scuola al mondo del lavoro ma che spesso, dall’esterno, viene visto con diffidenza. Proprio per questo la scuola ha organizzato un appuntamento nel cuore della città per offrire spunti di riflessione sui cambiamenti del mondo del lavoro e sulle nuove professionalità, necessarie per affrontare mercati sempre più competitivi e avanzati dal punto di vista tecnologico.

Un appuntamento durante il quale hanno portato le proprie esperienze e testimonianze il sindaco Davide Galimberti e l’assessore Rossella Dimaggio, il direttore provinciale di Enaip Lombardia, Enrico Millefanti, la deputata Maria Chiara Gadda e imprenditori e Confartigianto.

Ampio spazio è stato quello destinato ai ragazzi, i veri protagonisti del loro percorso educativo. In questo video ecco alcune delle loro testimonianze ed esperienze.