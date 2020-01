L’auto precipita nella scarpata: nessuno a bordo

L’auto finisce giù nella scarpata. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Marzio: attorno alle ore 8, in via del Pozzetto, una vettura senza conducente, per cause che andranno chiarite, è finita fuori strada.

I vigili del fuoco intervenuti sono intervenuti con gli specialisti del S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) e un autogru per mettere in sicurezza e recuperare l’automezzo.