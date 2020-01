Le meravigliose coreografie di “Duum”: i Sonics per la prima volta a Saronno

Il successo europeo dei Sonics torna nei teatri italiani: domenica 19 gennaio la compagnia di acrobati, artisti e performer di caratura internazionale farà il suo debutto saronnese, esibendosi per la prima volta al Giuditta Pasta di Saronno.

Il team andrà in scena con le spettacolari coreografie di “Duum”, la seconda produzione teatrale dei Sonics, creata e diretta da Alessandro Pietrolini, che rende omaggio ad “Agharta”, un mondo leggendario situato nelle viscere della terra. Protagonista della storia sarà l’Architetto Serafino, che guiderà i suoi compagni di avventura, interpretati dagli acrobati, ginnasti e ballerini della compagnia, in un viaggio alla scoperta della felicità e della bellezza: un viaggio che darà vita a un susseguirsi di scenografie dominate da straordinarie acrobazie aeree e performance atletiche ai limiti del possibile, immerse tra giochi di luce ed effetti speciali che regaleranno al pubblico un’esperienza unica.

Un evento di assoluta rilevanza per Saronno, dove approda una delle compagnie più acclamate al Fringe Festival di Edimburgo nell’agosto del 2015: un’eccellenza italiana che vanta altri successi a livello internazionale come la partecipazione all’inaugurazione dello Stadio di Kiev in occasione degli Europei di Calcio 2012, e l’apparizione sulla copertina del “Sunday Times” e “The Times”.

L’evento si terrà domenica 19 gennaio alle ore 21, al teatro Giuditta Pasta, in via I Maggio a Saronno. Il costo del biglietto intero è di 30 euro, 25 euro per il ridotto e 20 euro per il ridotto under 26. Per informazioni e prenotazioni sono disponibili i contatti 02 96701990, 02 96702127 e 328 6673487, oppure scrivere all’indirizzo mail info@teatrogiudittapasta.it o visitare il sito www.teatrogiudittapasta.it .