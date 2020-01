Il liceo classico è vivo e vitale

Genitori, amici, parenti e ragazzi. tanti ragazzi. I veri protagonisti della serata. Al Cairoli di Varese si è celebrata la sesta “notte bianca del liceo classico”.

Un’iniziativa partita da un docente di Acireale in provincia di Catania e che ha conquistato una rete fatta, quest’anno da 430 scuole in tutt’Italia.

Un modo per dimostrare che la cultura è viva e vitale, anche quella classica che riesce a ispirare e coinvolgere i ragazzi.

C’è chi ha recitato in francese, chi ha inscenato la tragedia classica, chi ha dissertato di arte e filosofia. C’erano poi le mostre fotografiche e una galleria artistica. E la musica, tanta e diversa in diversi luoghi di un istituto che , per una sera, è diventato la culla dell’arte varesina