L’inno “segnato” dal Coro delle Mani Bianche

Grande emozione domenica 19 gennaio per i bambini del Coro Mani Bianche dell’Istituto Comprensivo Varese 1 che hanno aperto la partita di Basket Varese Treviso “segnando” l’inno nazionale in Lis, la lingua italiana dei segni.

Un progetto di apertura e attenzione alla disabilità attivo da anni e coordinato dalle docenti Laura Caruso e Ilaria Colombo che hanno diretto l’esibizione dei piccoli coristi. Coinvolti decine di bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado tra i 6 e i 14 anni, accompagnati dai loro genitori.

Per molti bambini si è tratta della prima esperienza al palazzetto: erano gasatissimi.

Finita la propria esibizione i bambini si sono accomodati in curva per seguire la partita,sgolandosi in un tifo scatenato a sostegno del Varese che ha vinto per 91 a 85. Si chiama “didattica in situazione”, commenta la dirigente del IC Varese1 Luisa Oprandi, soddisfatta per la bella iniziativa che ha regalato al Varese una trentina di piccoli tifosi sfegatati in più.