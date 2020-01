Luoghi della Memoria: da Fossoli alla Risiera di San Sabba

Il Giorno della Memoria sarà celebrato a Venegono Superiore venerdì 31 gennaio (alle 21) con una serata in sala Consiliare organizzata dall’associazione culturale Luogo eventuale.

L’iniziativa si intitola “Ricordare per non dimenticare” ed è curata da Tito Tosi che ha prodotto i testi e una presentazione ce che insieme ad Alberto Furia approfondirà due storie poco conosciute di luoghi della Shoah italiana: il campo di internamento di Fossoli in provincia di Modena e la risiera di San Sabba a Trieste.

La serata si svolge con il patrocinio del Comune di Venegono Superiore ed è ad ingresso libero.

La locadina