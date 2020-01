Marco Bortoletti nuovo regional manager Lombardia di Unicredit

UniCredit annuncia nuove nomine nella commercial banking Italy e nel corporate & investment banking. Marco Bortoletti diventa regional manager Lombardia, subentrando a Giovanni Solaroli, che è stato nominato co-head global transaction banking, al fianco di Luca Corsini.

Bortoletti, 47 anni, nato a Quartu Sant’Elena, vanta una consolidata esperienza nel gruppo UniCredit. Nel suo percorso professionale ha costruito una solida esperienza nel business corporate ricoprendo diversi ruoli quali, vice area manager, direttore Centro large corporate, head of cross border business management business model integration e, da ultimo, responsabile corporate business della Regione Lombardia.

Salvatore Pisconti è stato nominato regional manager del Centro subentrando a

Giovanni Forestiero che andrà in pensione. Luisella Altare, nuova regional manager Nord Est, subentra a Francesco Iannella che a sua volta diventa vicecapo del corporate & investment banking (CIB) Italy. Stefania Godoli, attualmente responsabile global equity capital market (ECM), diventa capo del corporate & investment banking Italy Joint Venture, subentrando a Luca Milanesi, che a sua volta diventa capo del corporate business Region Nord Ovest. La posizione attualmente ricoperta da Stefania Godoli sarà assegnata ad interim a Luca Falco, global head of global syndicate and Capital Markets. Tutte queste nomine entreranno in vigore a partire da febbraio 2020.

Infine Francesco Salvatori, attualmente capo del corporate & investment Americas, è stato nominato co-Head of corporate sales and marketing Italy, al fianco di Lucio Izzi. La nomina sarà effettiva da aprile 2020. Christian Steffens, attualmente Head corporate & investment UK, assumerà la carica di capo del corporate & investment Americas dopo l’approvazione delle autorità competenti. La nomina del nuovo capo del corporate & investment of UK sarà comunicata successivamente.