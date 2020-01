È stato messo in sicurezza l’attraversamento pedonale di via Cesare Battisti con la costruzione di cordoli salvagente, che serviranno a proteggere i pedoni inducendo i conducenti delle autovetture a rallentare per via del restringimento della carreggiata e impedendo le manovre di sorpasso.

L’intervento rientra all’interno dei lavori di completamento della rotonda tra via Battisti e via Carducci iniziati lo scorso 7 gennaio e che si concluderanno definitivamente questa primavera.