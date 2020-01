Monte Spalavera e monte Cima D’Alpe con le ciaspole

Domenica 12 gennaio il CAI Luino propone una bella escursione con le ciaspole e, in caso di mancanza neve con gli scarponi, sul lato piemontese del Lago Maggiore.

Itinerario panoramico sui monti della Linea Cadorna del Verbano Cusio Ossola, alla portata di tutti, con magnifica vista sul lago e le montagne della Val Cannobina, alto luinese fino alle Alpi.

Il programma. Ritrovo a Luino Porto nuovo alle 7.15 e partenza alle 7.20 per Laveno. Il traghetto per Intra, da Laveno Mombello, partirà alle ore 8.05. Biglietto individuale.

Itinerario Piancavallo 1198m – Colle 1238m – monte Spalavera 1533m – Cima d’Alpe 1348m – Colle – Piancavallo. Tempo H4.45 – Difficoltà WE – Dislivello 525m. Accompagnatori Enrico 3280676742 – Gianni 3387768131

Percorso stradale: Luino- Laveno Mombello – Intra- Vignone, Bee, Premeno, Piancavallo ​(posteggio). Abbigliamento e calzature adeguate. Materiale ciaspole, bastoncini. Pur essendo un itinerario senza rischio di slavine si consiglia di munirsi di ARVA, pala e sonda. Pranzo al sacco. Gita gratuita con condivisione spese auto e traghetto. Escursione riservata solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui esiste una reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni senza la quale non sarà possibile partecipare CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it

