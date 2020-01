Il Museo dei Fossili aperto anche per l’Epifania

Il Museo Civico dei Fossili di Besano apre straordinariamente il 6 gennaio per chi desidera trascorrere l’Epifania al Museo. Dalle 14 alle 17.30 gli educatori museali aspettano grandi e bambini: è disponibile in museo materiale informativo sia per la visita autonoma degli adulti sia con alcuni materiali e spazi dedicati ai più piccoli.

«E’ una semplice gesto di attenzione verso i visitatori: pur essendo il lunedì giorno di chiusura del Museo troviamo giusto offrire a tutti la possibilità di dedicare i giorni festivi a scoprire i musei e la storia del territorio varesino – dice il referente dei servizi educativi museali – Le giornate non particolarmente fredde di questi giorni invitano anche a passeggiare, e Besano offre sentieri paesaggistici meravigliosi. Per chi vuole camminare pochi minuti, dopo la visita in museo bastano 10 minuti per raggiungere il poggio con la chiesetta di S. Martino e godere di un affaccio sul lago di Lugano”.

Per chi vuole visitare anche i siti fossiliferi, il sentiero che in poco più di 20 minuti conduce al Rio Ponticelli è stato oggetto negli ultimi mesi di pulizia e rinnovamento, e si offre oggi come facile passeggiata.

Informazioni: 333.7849836 | museo@comune.besano.va.it

Costi ingresso: € 4,5 adulti / € 3 ridotto