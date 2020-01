Parcheggio ex De Nora, arrivano sei nuove telecamere.

La giunta comunale di Saronno ha deliberato l’investimento di 14 mila euro nel quadro degli interventi di messa in sicurezza dei percorsi da e per la stazione ferroviaria.

La Polizia Locale nell’area in oggetto ha in funzione impianti di videosorveglianza collegati alla centrale operativa della Polizia Locale e della locale compagnia Carabinieri di Saronno, e ha già preventivato interventi di collegamento di impianti nell’area interessata con sei nuove telecamere collegate con fibra ottica nella zona del posteggio ex De Nora, via Balaguer e via Luini ingresso stazione.

La spesa preventivata è di 14 mila euro (iva inclusa).