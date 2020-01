Con il 2 per mille dell’Irpef Pd e Lega per Salvini campioni di incassi

Sono Partito Democratico, con 572.686 scelte valide (42,17%) del due per mille per un totale di 8.437.932 euro, e la Lega per Salvini premier, con 274.512 scelte valide (20,21%) per 3.091.083 euro, a dominare la classifica della ripartizione del gettito derivante dal due per mille dell’Irpef pubblicata dal dipartimento delle finanze del ministero dell’Economia e delle finanze. Più staccato al terzo posto Fratelli d’Italia con 93.815 scelte (6,91%) per un importo di 1.168.061 euro. A seguire la Lega Nord per l’indipendenza della Padania con 63.689 scelte valide (4,69%) e 753.093 euro. Spicca il risultato della Federazione dei Verdi con 59.794 scelte (4,40%) e 695.697 euro. Forza Italia è stata scelta da 35.462 cittadini per un totale di 623.076 euro di contributo.

Il totale spettante ai partiti politici è pari a 18.053.664 euro, le scelte valide sono state 1.358.085, ovvero il 3,30% sul numero dei contribuenti che è pari a 41.211.336 (Fonte Mef)

.