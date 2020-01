“PedAILiamo”, la maratona di spinning contro la leucemia

È una maratona particolare quella che andrà in scena domenica 12 gennaio all’interno della Gymnic Palestre di Induno Olona. Non si tratta infatti della classica gara podistica di 42 chilometri, bensì di una lunga sessione di spinning – la disciplina ciclistica che vede gli appassionati pedalare in sella alle “biciclette stazionarie”, le cosiddette cyclette che però hanno caratteristiche specifiche.

La manifestazione, intitolata “PedAILiamo” è organizzata con uno scopo benefico: i partecipanti infatti verseranno un’offerta (quella consigliata è di 15 euro) e il ricavato sarà devoluto alla sezione di Varese dell’AIL, l’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi mieloma.

“PedAILiamo” è organizzata con il patrocinio di OPES Varese (un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni) e con il supporto di alcuni sponsor. Due le sessioni a cui si può prendere parte: la prima va dalle 9,30 alle 11, la seconda dalle 11 alle 12,30. A tutti i partecipanti sarà consegnato un “pacco gara” con una serie di omaggi e di gadget. Ma il premio più bello è quello di poter contribuire a sostenere i progetti di AIL.