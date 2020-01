Pronti i gironi di Seconda Divisione: ecco le rivali di Skorpions e Gorillas

Pronta la geografia del prossimo campionato italiano di Seconda Divisione di football americano, torneo organizzato dalla FIDAF che vede da tempo impegnate le franchigie della nostra provincia. Quest’anno ai nastri di partenza, però, ci saranno solo le due varesine, i longevi Skorpions e i più giovani Gorillas; assenti invece i Blue Storms Busto Arsizio che dopo aver toccato i vertici di questo campionato hanno scelto di fare un passo indietro e iscriversi così alla Terza Divisione, il cosiddetto CIF 9.

La formula del torneo sarà variata rispetto alle ultime edizioni: le 21 squadre di Seconda sono state suddivise in tre soli gironi da sette formazioni ciascuna, compilati in base al ranking 2019. Il calendario sarà all’interno dei singoli gironi con sei partite di sola andata contro le altre componenti del raggruppamento e due match della cosiddetta “fase a orologio”: le prime quattro classificate di ogni gruppo saranno ammesse ai playoff. Di queste, quattro (le tre vincenti e la migliore seconda) andranno direttamente alla seconda fase – i quarti di finale – mentre le altre otto cominceranno il cammino negli ottavi.

Gorillas e Skorpions sono entrambe inserite nel Girone A, e così il derby cittadino (foto in alto) è salvaguardato; con loro ci sarà anche l’altro team “locale”, i Frogs Legnano, una delle franchigie che hanno fatto la storia di questo sport in Italia con i loro sei scudetti e l’Eurobowl vinto nell’89. Insieme a varesini e legnanesi troveremo anche i Lions Bergamo (altra società di assoluto rilievo storico: 12 volte campioni d’Italia e 3 d’Europa!), i Bengals Brescia, i Braves Bologna e i Pirates Savona.

Il campionato prenderà il via nel weekend del prossimo 29 febbraio e proseguirà fino all’estate: la finale per il titolo è infatti prevista per sabato 4 luglio.

GIRONE A: Lions Bergamo, Skorpions VARESE, Bengals Brescia, Gorillas VARESE, Braves Bologna, Pirates Savona, Frogs LEGNANO.

GIRONE B: Daemons Cernusco, Saints Padova, Aquile Ferrara, Hammers Monza, Vipers Modena, Redskins Verona, West Coast Raiders Toscana.

GIRONE C: Hogs Reggio Emilia, Mastini Verona, Red Jackets Sarzana, Mastiffs Canavese, Cavaliers Castelfranco, Sentinels Isonzo.

Il football italiano nel 2020 vedrà in campo, a livello senior, 70 squadre suddivise in tre campionati sotto l’egida della FIDAF: 9 quelle di Prima Divisione che si contendono lo scudetto, 21 in Seconda e 40 nel CIF9, il livello d’ingresso nazionale. «Sono soddisfatto di questi dati perché, malgrado la non certo felice situazione economica italiana, siamo riusciti a riconfermare i numeri della passata stagione e questo può già considerarsi un successo. Sono sicuro che avremo degli ottimi campionati» è il parere di Fabio Tortosa, presidente della Commissione Campionati e Gare della Fidaf.