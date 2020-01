Riattivata la Polizia postale di Varese specializzata nel contrasto alla pedopornografia

Vista la centralità della lotta ai reati informatici, nel corso dell’anno appena trascorso, il Ministero dell’Interno ha operato una riorganizzazione ed un potenziamento della Polizia Postale.

In questo contesto è stata riattivata la sezione della Polizia Postale di Varese. Di estremo rilievo è l’ambito di intervento affidato alla competenza esclusiva della specialità, relativo alla prevenzione e contrasto alla pedopornografia e alle violenze in danno dei minori in rete.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni della Polizia di Stato svolgerà, altresì, attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità informatica, come quelli che impiegano particolari tecniche di hacking, ovvero tecnologie software o hardware per carpire, riprodurre e utilizzare fraudolentemente “identità digitali”, o anche acquisire codici di utilizzo di servizi bancari on line e di carte di pagamento, da utilizzare nelle transizioni elettroniche ed anche contrastare la contraffazione e all’illecito utilizzo dei mezzi di pagamento elettronici.

Infine, la Specialità della la Polizia Postale e delle Comunicazioni della Polizia di Stato continuerà a provvedere alla tutela dei prodotti e dei processi produttivi nel settore postale, nonché di quelli filatelici, sviluppando le necessarie azioni di prevenzione e contrasto.

Nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 0 alle ore 13, gli operatori della “Polposta” di Varese affiancheranno gli Agenti dell’Ufficio Denunce della Questura, che manterrà la competenza a mezzo della Squadra Mobile, per le altre tipologie di reati connessi all’uso del web, come ad esempio le truffe informatiche, al fine di collaborare nella ricezione delle denunce specie per i reati di competenza della citata specialità.