Rosella, da Sesto Calende ai “soliti ignoti”

La puntata di lunedì 6 gennaio della trasmissione “I soliti Ignoti” ha visto come protagonista un volto conosciuto nella città che si affaccia sulle sponde del Ticino, Sesto Calende.

Rosella Grisoni, una salumiera della zona, ha partecipato al programma televisivo, condotto da Amadeus su RaiUno, in versione Vip in occasione dello Speciale Lotteria Italiana.

La simpatica concorrente sestese ha mostrato ottime qualità nel gioco e un bel feeling con il pubblico che è sembrato apprezzare il carisma della signora Rosella.

Gli ospiti speciali della trasmissione sono stati tanti: Claudia Gerini, Nino Frassica, Fabio Rovazzi, Lino Guanciale, Daniele Liotti e Gabriella Germani in versione Monica Bellucci.

Il conduttore non può far a meno che salutare la madre di Rosella, Orfea, che a marzo spegnerà 89 candeline e che – conferma la figlia – non si perde nemmeno una puntata. Dopo un primo dimezzamento del montepremi totale per avere un aiuto (come previsto dalle regole del gioco), la simpatica concorrente di Sesto si trova di fronte ad un bivio e alla fine non riesce ad indovinare il “parente misterioso” perdendo i 60mila euro in gettoni d’oro.

Rosella esce di scena con il sorriso e nel cuore una bella esperienza, sicuramente da raccontare!