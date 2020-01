Saronno imbiancata dalla “neve chimica”, lo sostiene il centro meteorologico ligure

Il centro meteorologico Limet che raccoglie un gruppo di appassionati e studiosi del tema liguri e non solo ha pubblicato, questa mattina, una foto che mostra uno strano fenomeno che si è verificato a Saronno nelle primissime ore di oggi, mercoledì.

La foto è di Fabio Baggio e gli esperti di Limet sostengono si tratti di neve chimica, un fenomeno che si verifica solo in presenza di alcune condizioni meteo-climatiche e che ha una sua spiegazione scientifica. Ecco cosa scrivono sulla loro pagina facebook seguita da oltre 51 mila persone:

Come potete immaginare non è nulla di edificante. Si tratta di un tipo di neve con cui è altamente sconsigliato farsi granite o cose del genere, essendo indotta non già dalla presenza di nuvolosità, ma dall’interazione tra il vapor acqueo presente nell’aria e le sostanze inquinanti emesse dalle fabbriche site in loco, che in condizioni fortemente anticicloniche come quella attuale, tendono a sedimentarsi nei bassi strati. In Pianura Padana, orograficamente assimilabile ad un catino, questo ristagno è ovviamente esaltato, e lo stiamo vedendo in questi giorni con la persistenza di dense nebbie. Ebbene, i pulviscoli emessi dalla combustione industriale, arricchendosi dell’umidità presente nell’aria, condensano, fino a generare vere e proprie precipitazioni; precipitazioni che, in presenza di temperature negative, assumono carattere nevoso.

Il fenomeno della neve chimica non deve essere confuso con quello della galaverna. Quest’ultimo si concretizza nel mero congelamento della nebbia, con la conseguente formazione di brina o ghiaccio lungo le superfici.