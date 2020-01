Schiacciato tra il camion e il muretto, autista in ospedale

Un uomo di 48 anni alla guida del suo furgone, è rimasto ferito in via Cottolengo a Castano Primo (immagine di repertorio). L’incidente si è verificato questa mattina attorno alle 11,30 mentre stava, forse, facendo manovra per entrare nel cortile di un’abitazione per effettuare una consegna. Secondo una prima ricostruzione avrebbe riportato traumi da schiacciamento agli arti inferiori i quali sarebbero rimasti incastrati tra il muretto e il furgone.

L’operaio è stato subito soccorso da un’ambulanza e da un’automedica e trasportato in ospedalea Legnano in condizioni gravi anche se non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto carabinieri di Legnano, Polizia Locale di Castano e Vigili del Fuoco.