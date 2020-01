Scontro fra due auto a Cocquio, tre feriti

Incidente stradale questo pomeriggio a Cocquio Trevisago all’incrocio fra una laterale e la statale 394: un pick-up guidato da un uomo di 81 anni con a bordo una giovane che che stava uscendo da uno stop si è scontrato con una Nissan che viaggiava verso Gemonio.

Tre i feriti: l’anziano e la ragazzina in codice giallo a Varese, l’altro un uomo di 45 anni in codice verde a Cittiglio. Le condizioni dei feriti non sono gravi sul posto hanno operato due ambulanze e un’automedics oltre ai carabinieri della compagnia di Varese