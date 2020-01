Scout – Croce Rossa, una collaborazione che cresce

“La buona azione” è il fil rouge dell’intesa siglata tra il Gruppo Scout Agesci Luino 1 e la Croce Rossa di Luino e Valli.

In tutto saranno oltre 100 giovani Scout del territorio, dagli 8 ai 24 anni, che durante il loro percorso educativo potranno condividere con gli istruttori e i volontari della Croce Rossa alcune buone pratiche per la prevenzione e la tutela della salute.

Sono stati infatti concordati, nei prossimi mesi, degli incontri a tema suddivisi per fasce d’età: i Lupetti impareranno come si fa la chiamata al 112, prenderanno confidenza con l’ambulanza e con i suoi presidi, sapranno come riconoscere i primi sintomi di qualcosa che non va.

Poi ci saranno i ragazzi del Reparto, dai 12 ai 16 anni, che avranno un’infarinatura di primo soccorso con la conoscenza delle pratiche per affrontare ustioni, ferite, distorsioni, morsi di vipera e tanto altro utile per quando si è in uscita nei boschi.

Il terzo incontro sarà dedicato agli Scout più grandi con le manovre salvavita e l’uso del defibrillatore.

«Siamo molto contenti di questa collaborazione, siamo infatti uniti da sempre dagli stessi valori. Non a caso alcuni Scout di Luino sono già anche nostri volontari in CRI, segno di quanto sia comune la visione dei problemi di ciò che ci circonda e di come trovarne le soluzioni», commenta il Presidente CRI Pierfrancesco Buchi.

«Crediamo che questa esperienza con noi della Croce Rossa all’interno di un consolidato percorso educativo degli Scout, possa solo arricchire le due associazioni e tutti coloro che avranno l’occasione di viverla. Stiamo parlando di oltre 100 giovani; è un messaggio molto forte e significativo per il futuro di tutta la Comunità».