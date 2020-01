Spm fornitore delle Olimpiadi giovanili di Losanna

Spm, azienda metalmeccanica di Brissago Valtravaglia, è tra i principali fornitori delle Olimpiadi giovanili di Losanna che si stanno svolgendo in questi giorni. La Spm ha svolto i lavori per la messa in sicurezza delle piste con strutture di tipo A per le gare di sci alpino che si sono svolte a Les Diablerets.

«Con il nostro partner svizzero Heval– spiegano i responsabili dei lavori di Spm – abbiamo supportato l’evento olimpico fornendo pali e teli di nostra produzione, oltre che reti B e reti A montate lungo le piste utilizzate per le gare di Sci alpino. Abbiamo inoltre fornito pali e teli che verranno utilizzati per le gare di snowboard».