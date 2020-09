Addio a Gianpietro Berutti, fondatore della Spm

E’ mancato ieri improvvisamente il Cavalier Gianpiero Berutti, imprenditore e fondatore della S.p.m. s.p.a. con sede a Brissago Valtravaglia, una delle imprese più importanti del nord della provincia Varese.

Si tratta di un’azienda che si è imposta decenni fa come leader della produzione, fra le altre, di materiali per gli sport invernali. Non tutti sanno infatti che l’invenzione dei paletti snodabili per gli slalom che tuttora vengono impiegati su ogni campo da sci nelle più importanti gare internazionali sono stati inventati qui, nel fondovalle che dalla Valcuvia entra in Valtravaglia, porta del Luinese.

«Gianpiero Berutti è stato un grande uomo di impresa, un inventore di soluzioni innovative in tutti i campi in cui si è cimentato. I pali da sci smontabili che ha progettato lui stesso e che sono presenti su tutti i campi di gara del mondo sono un esempio del suo infinito talento», ha fatto sapere il sindaco di Luino Andrea Pellicini, profondamente rattristato per la scomparsa dell’imprenditore.

«La S.p.m. è un’azienda modello che dà lavoro a tante famiglie del territorio. Questa è la vera ricchezza che Gianpiero Berutti ha saputo creare. Per me è stato un carissimo amico di famiglia, compagno di regate in barca a vela di mio padre e persona sempre positiva. E’ stato anche Presidente dell’Avav. Un uomo entusiasta della vita che ha fatto la storia di questo territorio»