Spm aderisce al programma Elite di Borsa italiana

Spm spa, storica metalmeccanica di Brissago Valtravaglia, ha deciso di entrare in Elite il programma di Borsa italiana che prepara le imprese alla crescita e a rivolgersi al mercato dei capitali per sostenerla. La presentazione della nuova entrata è avvenuta a Piazza Affari lunedì scorso.

L’azienda della famiglia Berutti, che dà lavoro a circa 200 persone, è la diciannovesima impresa dell’Unione degli industriali della provincia di Varese ad entrare in Elite, una community internazionale che raccoglie ben 1.134 imprese, di cui 700 italiane, ad alto potenziale di crescita e appartenenti a vari settori dall’industria ai servizi, dall’Ict all’health care. Imprese che complessivamente relizzano oltre 80 miliardi di euro di ricavi e danno lavoro a 485.000 persone.

Elite è nato nel 2012 in collaborazione con Confindustria per supportare le aziende nella realizzazione dei loro progetti di crescita. Il programma è una sorta di palestra dove gli imprenditori e i manager imparano tutto quello che c’è da sapere per stare sul mercato dei capitali e migliorare il proprio rating.