Svelati i vincitori della 21esima mostra-concorso presepi di Avis

Pomeriggio di celebrazioni a Saronno per l’atto finale della 21esima edizione della mostra-concorso presepi di Avis Saronno: una manifestazione che ha riscontrato anche quest’anno una straordinaria partecipazione.

69 i presepi in gara, esposti presso l’Istituto Padre Monti, 38 per la categoria scuole/ragazzi/associazioni e 31 per la categoria adulti, 15 i comuni coinvolti tra le province di Varese, Milano e Monza-Brianza, 9 tra istituti scolastici e associazioni e oltre 2100 visitatori complessivi durante gli undici giorni della mostra.

«Ci fa piacere vedere il numero e il grande entusiasmo delle persone che partecipano, In questi 21 anni sono passati nella nostra mostra più di 1000 presepi, tutti diversi. L’unica cosa che accomuna tutti i presepi è la passione che la gente mette nel realizzare le loro opere», commenta il presidente di Avis Saronno Matteo Carugati.

La cerimonia di premiazione si è tenuta nel salone della sede di Avis di via Marconi, alla presenza dell’amministrazione comunale, rappresentata dal vice-sindaco Pierangela Vanzulli e dall’assessore alla Cultura Mariassunta Miglino, del presidente Matteo Carugati e del presidente dell’Avis Comunale di Caronno Pertusella e del prevosto don Armando Cattaneo.

Il pomeriggio di premiazioni ha svelato le prime cinque posizioni delle categorie ragazzi/scuole/associazioni e i primi tre classificati della categoria adulti, e premiato con un attestato tutti i partecipanti non vincenti. È stata inoltre l’occasione per premiare tutti i bambini che hanno preso parte al primo concorso parallelo alla mostra e introdotto quest’anno, dal titolo “Disegna il tuo Natale”.

La classifica della categoria ragazzi/scuole/associazioni ha visto trionfare il collegio Arcivescovile con ben due presepi premiati al primo e al secondo posto. Terzo posto per il presepe di Ilaria Vinterini, quarto classificato Christian Foglietta, quinto posto per Christian Monti. Vincitore della categoria adulti è invece il presepe di Alessandro Marinoni premiato con 411 voti: seconda posizione per Massimo Giudici, terzo posto per il presepe di Maurizio Aldi.