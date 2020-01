Torna il Mercato Contadino dei produttori locali e regionali

Domenica 2 febbraio ritorna a Canegrate in Piazza Matteotti dalle 9 alle 13 “Il Mercato Contadino “ l’appuntamento mensile con i produttori locali e regionali. L’iniziativa, ideata e realizzata da un gruppo di produttori locali in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed ora anche con Slow Food Legnano , consiste in un mercato di prodotti agricoli del territorio.

Si potranno acquistare prodotti di stagione direttamente dai produttori nel mercato che metteranno non solo in esposizione le tantissime bontà prodotte nel nostro territorio, ma si avrà l’opportunità a chi parteciperà di poterle assaggiare e degustare alcuni prodotti in vendita . Nel mercato si potranno trovare salumi, pane e dolci , pasta fresca, miele, formaggi ed altri prodotti alimentari come farine e verdure di stagione . Il Mercato contadino è una grande opportunità di incontro con produttori che hanno deciso di non essere coinvolti nella grande distribuzione e di poter colloquiare con l’utente finale per condividere proposte alternative di distribuzione degli alimenti.

La filiera corta, con una predilezione della qualità, fa del Mercato Contadino un’ottima occasione per procurarsi alimenti naturali e salutari. Il Mercato vuole valorizzare i prodotti locali e regionali per salvaguardare la storia alimentare di una comunità , oltre che il territorio per stimolare la biodiversità. Molti dei produttori sono anche presenti al Mercato Contadino di San Vittore Olona che si tiene allo Spazio ZeroZero in Via Valloggia ogni terza domenica del mese e al Mercato Contadino di San Giorgio su Legnano che si tiene in Piazza Mazzini il terzo sabato del mese , i tre mercati sono presenti su Facebook dove potrete trovare aggiornamenti continui .