Tre ascensori rotti al padiglione chirurgico

Tre ascensori su quattro fermi. Disagi sono segnalati all’ospedale di Busto Arsizio dove al padiglione polichirurgico sono fuori uso ben tre ascensori destinati al pubblico. Tra questi anche quello che accede al piano interrato dove c’è il servizio prelievi.

Lunghe attese, quindi, si sono registrate tra coloro che erano attesi o dovevano recarsi ai piani superiori.

Sono rotte le schede elettroniche e i tecnici sono al lavoro per sostituirle.

Questa mattina uno dei tre ascensori è stato rimesso in funzione ma per gli altri due i tempi sono più lunghi.

Nessun problema , invece, per gli altri impianti ti utilizzato dal personale per lo spostamento dei pazienti.