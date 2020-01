Vender si riavvicina alla Pro Patria, per ora come sponsor

La famiglia Vender è stata proprietaria della Pro Patria per circa un decennio (dal 1999 al 2008), poi una lunga pausa, ma l’amore di Roberto – ai tempi amministratore delegato della società – per i colori biancoblu non si è mai assopito. (Foto di repertorio con Alberto Armiraglio e Roberto Vender)

E’ di oggi la notizia che la famiglia milanese si riavvicina al club bustocco, per ora solo come sponsor. Il marchio Davighi sarà sulle maglie biancoblu dalla prossima partita di campionato, sabato 11 gennaio, contro l’Albinoleffe.

Un bel segnale per l’ambiente biancoblu e per la presidente Patrizia Testa, che da quando è alla guida della società chiede di non essere lasciata sola. E la stessa presidente commenta: «Ringrazio Roberto Vender per questo, tangibile, segnale di vicinanza ai nostri colori. Davighi International Srl impreziosirà ulteriormente la nostra amata maglia. Avere un altro, importante, compagno di viaggio può solo che aiutare a rendere il più sereno possibile il futuro della Pro».

Per ora si parla solo di sponsorizzazione di maglia, chissà che nei prossimi mesi non ci possa essere spazio per un’entrata anche in società.

Il comunicato della società: