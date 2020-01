Voce di vetro: racconti di donne malate di tumore ovarico

Sono “voci di vetro”, fragili e indebolite dalla loro mutazione. Sono le donne con due geni diversi, il Brca1 e il Brca2 che favoriscono l’insorgenza dei cosiddetti “tumori femminili” al seno e all’ovaio.

Domenica 12 gennaio, al Teatro Sant’Anna, in piazzale Sant’Anna 8 a Busto Arsizio, presenteranno uno spettacolo di racconti e testimonianze di donne, fragili ma determinate a far conoscere una realtà molto drammatica seppur sconosciuta: « In Italia, ogni anno si ammalano di tumore all’ovaio 5200 donne – spiega Maria Grilli dell’Associazione aBRCAdaBRA che si occupa proprio di donne con la mutazione – La scienza, fino a oggi, non è riuscita a trovare le giuste soluzioni di prevenzione e cura a questo nemico invisibile perchè liquido. Non basta un’ecografia alle tube o alle ovaie. Spesso si cela molto bene e quando lo si scopre è troppo tardi».

La mortalità è ancora molto elevata nel caso del tumore all’ovaio mentre per quello al seno si parla di percentuali di guarigione altissime (85/90%) nei casi di diagnosi precoce.

« L’incontro di domenica vuole essere una testimonianza per raccontare la vita di queste donne e cercare di informare sull’esistenza di un tumore che colpisce anche giovani, tra i 35 e i 40 anni».

L’associazione si propone di fare informazione ma anche di offrire aiuto concreto a quanti si trovano in condizioni i particolari: « Casi di cancro in famiglia, o un triplo negativo entro 60 anni, o un tumore ovarico possono essere segnali importanti della presenza della mutazione genetica. La nostra rete dà supporto ma anche indirizza per poter effettuare il test genetico che evidenzia la particolarità».

( due gruppi Facebook: quello generale sulla mutazione “brca1-brca2- nazionale italiano” e uno indirizzato a chi vuole avere informazioni sul test genetico: “ brca help“).

Maria è lei stessa una donna con la mutazione. A 32 anni, dopo aver superato un duplice tumore al seno, ha deciso di asportare tutto ( ovaio e utero) e ha aspettato qualche anno per fare la doppia mastectomia : « Il tumore all’ovaio è infido perchè colpisce nella parte più femminile di noi donne. Là dove nasce la vita».

Da qui la fragilità di chi è ammalato, una fragilità che ha indotto il gruppo di volontariato a costruire un format a metà strada tra la drammatizzazione di casi reali di malattia e il confronto scientifico grazie all’intervento di specialisti che rispondono alle domande libere del pubblico: « Vogliamo che aumenti l’informazione perchè dalla conoscenza possono derivare maggiori possibilità di sopravvivere».

Al debutto di “Voce di Vetro” ci sono già più di 150 iscrizioni: « Ci sono ancora posti perchè la sala ne contiene 250 – ricorda Maria Grilli – chiediamo un contributo libero, a partire da 10 euro, per proseguire nel nostro intento. Se andrà bene, vorremmo portare in altre città lombarde ma anche di tutt’Italia questo spettacolo pensato per iniziare a parlare di un tumore infido e silenzioso».

La parte scientifica sarà curata dalla dottoressa Chiara Cassani del Policlinico San Matteo di Pavia, dalla dottoressa Gabriella Parma dello IEO e dal dottor Giuseppe Nucera primario di ginecologia al Circolo di Busto Arsizio.

Donne dell’associazione saliranno quindi sul palco per testimoniare la propria esperienza e leggeranno la lettera scritta loro, in punto di morte, da una volontaria del gruppo.

Ospiti saranno anche il presidente della Lilt di Busto Arsizio Mazzucchelli e la presidente di ACTO Lombardia ( Alleanza contro il tumore ovarico) Alessia Sironi.

L’incontro avrà inizio alle ore 15.