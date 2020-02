Al Carnevale di Malnate torna la sfilata dei carri

C’è ancora un velo di mistero sull’organizzazione finale, ma una cosa è certa: il Carnevale Malnatese 2020 tornerà ad avere una sfilata di carri allegorici.

Non come un tempo, quando la carovana faceva il giro di mezzo paese, in forma più ridotta, ma è un cambiamento rispetto alla festa degli ultimi anni in piazza delle Tessitrici.

La sfilata partirà verso le ore 14.00 da viale delle Vittorie, dal parcheggio del Bellavista, adiacente al campetto, passerà per piazza Libertà, via G. Brusa, via Macazzola, via San Francesco, piazza San Martino, via G. Brusa, via Madonnina fino all’arrivo in piazza delle Tessitrici.

La conferma arriva dall’albo pretorio del Comune, nel quale è già pubblicata la determina per i provvedimenti viabilistici.

Si attendono ora le ultime indicazioni, non mancherà la merenda per i più piccoli in piazza alla fine del corteo allegorico, ma il programma definitivo deve ancora essere confermato e pubblicato.