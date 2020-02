Al via la terza edizione della rassegna “Autori ceresini”

La rassegna letteraria “Autori ceresini”, organizzata dalla biblioteca di Porto Ceresio in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, arriva alla terza edizione e riparte sabato 15 febbraio con la presentazione del romanzo “La teoria del ciao” di Andrea Faletra (nella foto un dettaglio della copertina).

L’appuntamento è come sempre in Sala Luraschi, alle 17. L’incontro si conclderà con un aperitivo offerto da Santa Caterina Italian bakery.

«Siamo giunti alla terza edizione e questo è sorprendente – dice l’assessore alla cultura Alessandro De Bortoli – perché scovare in un piccolo paesino come il nostro tante persone con la passione per la scrittura e dare continuità ad una rassegna non è affatto semplice e scontato. E’ bello scoprire sul nostro territorio uomini e donne appassionati di scrittura e la cosa migliore da parte nostra è dedicare loro il giusto spazio per raccontarsi e raccontare il loro libro».

Il romanzo di Andrea Faletra prende il via negli anni ’50. Un brillante quattordicenne compie una scoperta rivoluzionaria, ma durante un esperimento qualcosa va storto e una violenta esplosione riduce il laboratorio ad un cumulo di macerie. Forse tormentato per quanto accaduto, il ragazzino si dà alla fuga senza lasciare traccia. Il giorno successivo, quando viene denunciata anche la scomparsa dei suoi migliori amici, la situazione prende una piega inaspettata. A distanza di quasi settant’anni, la testimonianza di Andrea, un anziano del paese, permette di ripercorrere quella storia che oramai sembrava destinata a giacere nell’oblio. Emerge così una verità sconcertante, che consente finalmente di far luce sulle sorti dei ragazzini spariti e sulle motivazioni che hanno spinto Andrea a tacere per tutto questo tempo

La rassegna proseguirà sabato 22 febbraio con Valeria Disagio che presenterà i suoi libri “Brucia la vecchia” e “I mortificatori: horror d’amore, arte e cicatrici”. La settimana seguente, sabato 29 febbraio, sarà la volta di Giovanna Valent che presenterà il suo libro “Il male avrà i tuoi occhi”.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.