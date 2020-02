Anziana investita in via Verdi

Una donna di 76 anni è stata investita questa mattina, lunedì, a Gallarate in via Verdi.

Sul posto stanno intervenendo gli agenti della polizia locale e due mezzi di soccorso sanitario inviati dal 118: si tratta du un’automedica e un0’ambulanza della Croce Rossa Italiana.

Il codice di gravità è giallo.

L’incidente è avvenuto in pieno centro tra via Verdi e via XXSettembre.