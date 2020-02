Aspem reti cerca un impiegato amministrativo

Aspem Reti ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di una nuova figura professionale da inserire nell’organico dell’azienda.

Il bando, il cui testo completo si può consultare online sul sito del Comune di Varese, resterà aperto fino alle 12.00 di lunedì 24 febbraio. La posizione sarà a tempo pieno e gli aspiranti dovranno sostenere una selezione per titoli ed esami.

La sede di servizio sarà a Varese. Le domande di ammissione al concorso, da consegnare compilando il modello allegato al bando, devono essere inviate all’amministrazione comunale di Palazzo Estense, ente controllante della società Aspem Reti.

Tre, come da prassi, le modalità previste per l’invio: tramite consegna diretta all’ufficio Ricerca e selezione del personale di via Caracciolo 46, dal lunedì al venerdi dalle 8.30 alle 12.00; attraverso raccomandata a/r, cui deve essere allegata una fotocopia del documento di riconoscimento, indirizzata a Comune di Varese, via Sacco 5, 21100 Varese; mediante posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it, indicando nell’oggetto “cognome/nome, Concorso impiegato amministrativo Aspem Reti”.

