Auto in fiamme nel parcheggio del supermercato

Un malfunzionamento nella parte anteriore ha mandato completamente in fumo un’automobile all’interno dell’area parcheggio del complesso commerciale di via Lombardia a Castronno.

Per cause in via di accertamento il mezzo, appena messo in moto, ha generato delle fiamme che in breve lo hanno avvolto costringendo i presenti a chiedere il soccorso dei vigili del fuoco giunti sul posto con due mezzi.

In via Lombardia è arrivata anche un’ambulanza per prestare soccorso all’uomo alla guida del mezzo rimasto molto scosso da quanto avvenuto.

In breve tempo i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.