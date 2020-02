Basket, divertimento e solidarietà: torna la Carnival Cup

Basket, aggregazione e tanto divertimento. Questi gli ingredienti principali dell’edizione 2020 della Basketball Carnival Cup. È stata presentata sabato 1 febbraio nella sala conferenze dell’Hotel Atlantic di Arona, la quinta edizione della manifestazione. Presenti i sindaci e i rappresentanti degli 8 comuni coinvolti: Arona, Borgomanero, Castelletto Ticino, Paruzzaro, Oleggio, Borgoticino, Suno e Ghemme che metteranno a disposizione i 16 impianti sportivi per lo svolgimento delle partite.

Ideata e organizzata da Walter Bucci, M2W Sport e Mauro Lucchi, responsabile minibasket Arona, la manifestazione nasce per il desiderio di coniugare la passione sportiva con momenti di svago e aggregazione. L’evento ha visto crescere prepotentemente negli anni i numeri delle squadre partecipanti. La sua prima edizione del 2016 infatti ha visto 16 squadre della sola categoria esordienti, ultima classe prima del settore giovanile, in qualità di torneo saluto al minibasket e con una serata finale dedicata ad un momento di festa. Nel tempo grazie anche alla nuova collaborazione con Marco Bussoli, M2W Sport e Arona basket, il torneo ha ampliato la sua formula arrivando a coinvolgere tutte le giovani categorie sin dalla seconda elementare proponendo anche momenti di aggregazione e di spettacolo.

Possiamo ricordare la parata delle squadre sul lungolago nel 2016 e gli show dei “Da Move”, negli anni successivi, con il fine di diffondere una positiva cultura sportiva. «La nostra visione di attività minibasket è di gioco, divertimento ma anche relazione – afferma Mauro Lucchi -. Il torneo deve essere un’esperienza per far crescere i bambini a 360 gradi». Il nuovo logo della manifestazione, che vede un giullare, riprende quello che è lo spirito sportivo della manifestazione rivolto al semplice divertimento.

I numeri di questa edizione vedono 130 squadre provenienti da tutto il centro nord Italia (Liguria, Emila Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto), 1500 ragazzi, 100 arbitri, 16 palestre e 8 comuni. Numeri eccezionali per un evento divenuto di spicco a livello nazionale nel panorama del basket giovanile. Novità di quest’anno sono le quattro squadre di baskin, una vincente realtà presente sul territorio, due gironi per categoria e le “Gazzelle” squadra femminile della categoria aquilotti (8-10 anni).

Altra novità di questa quinta edizione è l’introduzione del tema “No Plastic”. Con l’intento di ridurre al minimo l’utilizzo della plastica monouso, l’organizzazione ha rifornito il servizio mensa con materiali biodegradabili. Lo spettacolo del sabato sera, il Carnival show, quest’anno si svolgerà a Borgomanero e vedrà la partecipazione dei Dunk Italy, gruppo di freestyle famoso in tutta Italia e il coinvolgimento di alcune società di eccellenza sul territorio come il twirling.

Una parte del ricavato della quota di partecipazione al torneo verrà devoluta ad un’associazione torinese che promuove un progetto di volontariato per realtà bisognose del Brasile. «Questo tipo di torneo può essere organizzato solo grazie ad una sinergia di partecipazione e collaborazioni di chi ama la pallacanestro e delle famiglie – spiega Walter Bucci -. Ringraziamo tutti i comuni, le aziende che donano un contributo alle spese e tutte quelle società che collaborano. Anche quelle che non appaiono direttamente, ma grazie ai loro spazi ci permettono di svolgere il torneo nelle loro strutture». Il via sarà il 21 febbraio con le prime partite che proseguiranno nelle giornate di sabato 22 concludendosi domenica 23 con le premiazioni e i saluti. Info qui